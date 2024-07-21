Microsoft предстоит решать последствия масштабного сбоя компьютеров

В четверг работающая в сфере кибербезопасности компания CrowdStrike представила программное обновление своего агента Falcon Sensor на Windows. В результате по всему миру в работе компьютеров в разных сферах деятельности возникли серьёзные неполадки. Пострадали аэропорты, банки, биржи, медиакомпании и другие. Компьютеры непрерывно перезагружались, показывая коды ошибок 0x50 или 0x7E и синий экран смерти (BSOD).

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CrowdStrike и Microsoft выпустили рекомендации по устранению ошибки. Теперь Microsoft сообщила, что из-за этих ошибок пострадали 8,5 млн устройств на Windows. Это меньше 1% от общего количества функционирующих сейчас Windows-компьютеров. Однако экономические последствия в разных странах оказались немалыми.

Заставить снова работать 8,5 млн компьютеров будет непросто, и на это может потребоваться несколько недель. Для этого Microsoft предстоит сотрудничать с CrowdStrike и другими ведущими облачными провайдерами, такими как Amazon AWS и Google Cloud. CrowdStrike совместно с Microsoft предлагает масштабируемое решение, которое поможет инфраструктуре Microsoft Azure ускорить устранение проблемы с обновлением CrowdStrike.