Windows 11 станет обновляться быстрее

Компания Microsoft снова вносит изменения в процесс обновления операционных систем Windows на компьютерах. Уменьшение их размера позволит устанавливать обновления быстрее.

С 2021 года, когда была представлена версия Windows 11 21H2, файлы обновления Windows стали меньше примерно на 40%. Этому поспособствовало выделение приложений, вроде «Почта», в отдельные, не являющиеся составной частью Windows.

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Теперь аналогичный подход будет применяться в версии 24H2. Microsoft будет сравнивать код предыдущего обновления и очередного, стараясь передавать только изменения в нём. Между функциональными обновлениями компания будет выпускать небольшие кумулятивные обновления под названием «контрольные точки». Здесь также будут отправляться только сделанные изменения.

Уменьшение размера обновлений позволит быстрее скачивать их, и они будут занимать меньше места на компьютере. Пользователи систем Windows 10 и старых версий Windows 11 пока будут получать обновления в старом режиме. Что касается Windows 11 24H2, его в настоящее время предлагают только на компьютеры с поддержкой Copilot+. Для всех остальных оно может быть выпущено в сентябре или октябре.