В Google передумали отказываться от куки в своём браузере

Ещё в январе 2020 года компания Google сообщила, что начнёт поэтапное прекращение поддержки сторонних файлов cookie в браузере Chrome. Это было частью программы под названием Privacy Sandbox, которую анонсировали в августе 2019 года. Отказ от куки должен был сделать просмотр веб-страниц безопаснее.

Поначалу планировалось полностью отказаться от куки в 2022 году. Постепенно сроки смещались, и в итоге крайней датой стал конец 2024 года.

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Теперь вместо этого Google полностью передумала и подготовила новый план в рамках инициативы Privacy Sandbox. Поддержка сторонних файлов куки сохранится. В блоге Google сказано, что первые тесты API Privacy Sandbox показали возможность улучшения пользовательской конфиденциальности и повышения заработка рекламодателей. Правда, для достижения этих целей может потребоваться немало усилий. Пользователи Chrome будут делать самостоятельный выбор и в любой момент смогут менять его. Обсуждение нового плана ведётся с регулирующими органами.

Разработка и улучшение API Privacy Sandbox будут продолжаться. Также Google имеет планы по расширению функций конфиденциальности, в том числе защиты IP-адресов в режиме инкогнито.