Согласно последней информации, автопроизводитель Tesla может прекратить разработку цилиндрических батарейных ячеек. Издание The Information утверждает, что Илон Маск дал срок до конца года на устранение серьёзной проблемы в процессе разработки. Батареи 4680 самораспадаются при эксплуатации, а массовое производство этих ячеек вызывает сомнения с точки зрения экономической целесообразности. Если эти трудности не будут преодолены, ячейки 4680 могут так и не поступить в массовое производство. Одной из проблем является сухое покрытие катода, которое удешевляет производство электромобиля и повышает производительность. Ранее сухое покрытие применялось только к аноду.
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В электромобилях Cybertruck ячейки 4680 уже применяются, но не в массовом объёме. Выпускаемого количества батарей недостаточно для Model 3 или Model Y, которые производятся в значительно больших количествах.
Дизайн ячеек был впервые представлен в 2020 году и назван одним из ключевых компонентов для создания электромобиля стоимостью не более $25000. С тех пор появилась информация, что этот бюджетный автомобиль был отменён в пользу роботакси, которые также ещё не выпущены.
Между тем, в отчёте из Китая говорится об обратном. Ожидается, что ячейки 4680 появятся до конца года и будут использоваться в собираемых в Китае электромобилях Tesla.
Ранее компания Panasonic также жаловалась на сложность производства этих ячеек.