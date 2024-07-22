Цилиндрические ячейки Tesla оказались под вопросом

Согласно последней информации, автопроизводитель Tesla может прекратить разработку цилиндрических батарейных ячеек. Издание The Information утверждает, что Илон Маск дал срок до конца года на устранение серьёзной проблемы в процессе разработки. Батареи 4680 самораспадаются при эксплуатации, а массовое производство этих ячеек вызывает сомнения с точки зрения экономической целесообразности. Если эти трудности не будут преодолены, ячейки 4680 могут так и не поступить в массовое производство. Одной из проблем является сухое покрытие катода, которое удешевляет производство электромобиля и повышает производительность. Ранее сухое покрытие применялось только к аноду.

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В электромобилях Cybertruck ячейки 4680 уже применяются, но не в массовом объёме. Выпускаемого количества батарей недостаточно для Model 3 или Model Y, которые производятся в значительно больших количествах.

Дизайн ячеек был впервые представлен в 2020 году и назван одним из ключевых компонентов для создания электромобиля стоимостью не более $25000. С тех пор появилась информация, что этот бюджетный автомобиль был отменён в пользу роботакси, которые также ещё не выпущены.

Между тем, в отчёте из Китая говорится об обратном. Ожидается, что ячейки 4680 появятся до конца года и будут использоваться в собираемых в Китае электромобилях Tesla.

Ранее компания Panasonic также жаловалась на сложность производства этих ячеек.