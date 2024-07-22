Информацию передает Илон Маск. По его словам, сейчас ведется подготовка к этой работе

Tesla является производителем электрокаров, в планах компании сначала использовать человекоподобных роботов на своих сборочных линиях. Это поможет посмотреть, как они ведут себя на работе и в случае необходимости внести корректировки. Запуск ожидается в 2025 году. И уже через год после этого будет налажено массовое производство человекоподобных роботов, которые будут продаваться в разных странах.

реклама

Источник изображения: ВКонтакте

Ожидается, в следующем году Tesla введет в эксплуатацию несколько тысяч роботов на предприятиях компании. Идея выпускать человекоподобных роботов была озвучена Илоном Маском в 2021 году. Проект называется Optimus, модель способна поднимать 20-килограммовый груз, что упростит работу людей.

Роботы-гуманоиды при росте 177 см и массе 73 кг будут выполнять сложную и опасную для здоровья человеку работу. Проводится тестирование, которое должно показать, что модели просты и безопасны в эксплуатации. Кроме поднятия веса в 20 килограммов, гуманоиды могут поливать цветы.



