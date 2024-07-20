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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla подняла цены на Model X и Model S в условиях падения продаж
Эти модели особой погоды для компании уже не делают.

Первым электромобилем марки Tesla был Roadster первого поколения, но лишь выпущенная позже Model S смогла стать массовой машиной на электротяге, хотя и ей далеко до популярности тех же Model 3 и Model Y, выход которых и позволил сохранить бизнес компании на плаву. Сейчас объёмы выпуска Tesla Model S и Model X в разы уступают по-настоящему массовым моделям марки, и поверхностный анализ результатов второго квартала позволяет предположить, что в минувшем отчётном периоде объёмы продаж этих двух моделей сократились более чем на 30% в годовом сравнении. Как отметил накануне Electrek, это не помешало Tesla поднять стоимость Model S и Model X на $2000.

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Источник изображения: Tesla

Тем не менее, даже при стоимости версии Long Range на уровне $79 990, кроссовер Model X остаётся в диапазоне цен, позволяющем ему участвовать в правительственной программе субсидирования. Некоторые изменения произошли и в стоимости опций. Программный апгрейд до «контролируемого человеком автопилота» FSD за $8000 теперь позволяет покупателю бесплатно получить семиместный салон, и при этом не терять доступ к правительственной субсидии.

#tesla #электромобили tesla #tesla model s #tesla model x
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