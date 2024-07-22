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Представлена портативная игровая консоль Asus ROG Ally X за $800
ROG Ally X приносит больше памяти и более крупный аккумулятор

В понедельник компания Asus анонсировала обновлённую игровую консоль ROG Ally X, рекомендованная розничная цена которой составляет $800. Данная модель выходит на смену прошлогодней консоли ROG Ally и обладает рядом усовершенствований. Это означает повышенную производительность и расширенную функциональность, также появилась новая настраиваемая библиотека игр.

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Была улучшена эргономика, в результате чего устройство удобнее держать в руках. Охлаждение тоже стало более совершенным. Размеры почти не изменились, хотя высота выросла на 4,5 мм. Вентиляторы стали на 23% меньше, но при этом воздушный поток от них вырос. Появление третьего отверстия на верхнем краю позволило увеличить воздушный поток на 24% и снизить температуру устройства.

Консоль получила чёрный корпус с более округлой формой. Элементы управления тоже претерпели незначительные изменения: изменилось местоположение кнопок и стиков, наклон триггеров. Уменьшился размер макрокнопок, у джойстиков более жёсткие пружины и продолжительность работы в 5 млн циклов. Появился дополнительный разъём USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 для подключения док-станции и внешних видеокарт сторонних производителей.

Объём памяти LPDDR5 вырос до 24 ГБ с прежнего значения 16 ГБ. Тактовая частота увеличилась с 6400 МГц до 7500 МГц. По-прежнему используется процессор AMD Ryzen Z1 Extreme.

Переработанная системная плата вмещает более крупный твердотельный накопитель формата 2280. Изначально объём накопителя составляет 1 ТБ, что вдвое больше по сравнению с предшественником. Ёмкость аккумулятора также увеличилась вдвое, до 80 Вт*ч, что немного увеличило вес консоли.

#asus
Источник: wccftech.com
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