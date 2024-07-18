Radeon 880M превосходит Radeon 780M на RDNA3 в TimeSpy

Серия Radeon AI 300 состоит из двух предложений: Ryzen AI 9 HX 3700 с 16 вычислительными блоками RDNA 3 и Radeon AI 9 3655 с 12 вычислительными блоками. У последнего конфигурация вычислительных блоков такая же, как у APU Phoenix и Hawk Point. Эта версия графики известна как Radeon 880M. Продвигающая свой ноутбук Vivobook компания Asus поделилась кое-какой информацией о ней.

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Ранее сообщалось, что модель Radeon 890M получила прирост производительности на 15% по сравнению с Radeon 780M. Это же относится и к Radeon 880M, где наблюдается такой же прирост скорости. Производительность находится на уровне версии RTX 3050 для ноутбуков с TDP 40 Вт. Результаты взяты из бенчмарка 3DMark TimeSpy. Таким образом, при сохранении уровня энергопотребления архитектура RDNA 3.5 с аналогичной конфигурацией вычислительных блоков даёт +15%. В результате можно играть в такие популярные игры, как MOBA и F2P, а также многие игры уровня AAA.

В архитектуре RDNA 3.5 AMD постаралась внести улучшения для ноутбуков с невысоким энергопотреблением. Это позволит им лучше справляться с популярными киберспортивными играми.

Radeon 880M получит частоту на 100 МГц выше прежнего, а у большинства ноутбуков будет более быстрая память LPDDR5X.