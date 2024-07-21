Новые процессоры Snapdragon X начинают распространяться среди пользователей

Авторы бенчмарка Geekbench 6 рассказали о тестировании процессоров за последние 30 дней. На Windows-компьютерах между 16 июня и 16 июля был проведен 81 081 тест. Из них 5 304 теста прошли на процессоре Snapdragon X, 48 970 — на Intel и 26 807 — на AMD. Как видим, разница есть, учитывая, что ноутбуки на этих процессорах поступили в продажу лишь 18 июня.

Snapdragon X является далеко не первым процессором для устройств на Windows на ARM, но он впервые получил масштабную поддержку Microsoft и других производителей, таких как Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung. Эти процессоры обладают более высокой эффективностью по сравнению с процессорами Intel и AMD, что позволяет ноутбукам работать свыше 15 часов.

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14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro работают до 17 часов, но у них ёмкость аккумулятора больше — 70 и 100 Вт·ч соответственно. Для сравнения, ёмкость аккумуляторов 15-дюймовых и 13,8-дюймовых Surface Laptops составляет 66 и 54 Вт·ч соответственно. Кроме того, ноутбуки на Snapdragon X получили поддержку Microsoft Copilot+.

Выходящие в недалёком будущем процессоры AMD Ryzen AI 300 имеют производительность искусственного интеллекта более 40 TOPS. Этот уровень производительности требуется Microsoft для получения обозначения Copilot+, но AMD пока его не получит. Это произойдёт позже в бесплатном обновлении Windows.

Несмотря на проблемы, процессоры Snapdragon X могут заставить двух других производителей предлагать инновации и бороться за повышение энергоэффективности. Это должно положительно сказаться на качестве ноутбуков и ценах на них.