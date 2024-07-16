Темп распространения ноутбуков на чипах Snapdragon X оказались медленными

Несколько недель назад были анонсированы процессоры Qualcomm Snapdragon X и ноутбуки с поддержкой искусственного интеллекта. Шумихи было много, но мало кто побежал покупать эти ноутбуки сразу после начала их продаж. К тому же их производительность остаётся неоднозначной.

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Между тем, генеральный директор компании Qualcomm в момент анонса утверждал, что через 5 лет на долю процессоров на архитектуре ARM будет приходиться половина рынка Windows-компьютеров. В том же духе высказался генеральный директор ARM. Статистика бенчмарка PassMark показывает, что пока это не более чем мечты.

За месяц было протестировано 22000 Windows-компьютеров на процессорах с архитектурой x86, тогда как на архитектуре ARM протестировали всего 56 экземпляров. Это и означает всего 0,3%.

Естественно, следует сделать скидку на то, что эти ноутбуки только появились в продаже, тогда как ноутбуки на процессорах AMD и Intel продаются десятилетиями. С другой стороны, обычно подобные тесты проходят главным образом те, кто только что приобрёл новый компьютер или ноутбук, желая оценить их производительность. Таким образом, можно составить представление о том, сколько за последний месяц купили ноутбуков на x86, а сколько на ARM.

Производители готовят новые ноутбуки, цены которых постепенно будут снижаться. Вот только скоро должны быть представлены процессоры AMD Ryzen AI 300 и Intel Lunar Lake, где производительность искусственного интеллекта станет ещё выше. Это может отнять и без того малозначительную долю ноутбуков на Snapdragon.