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Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 будет выпущен на процессоре Dimensity 8300 с хранилищем UFS 4.0
Он появится в продаже до конца июля

Компания Lenovo рассказала о некоторых характеристиках выходящего до конца месяца планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7. Официальный постер показывает, что он будет работать на процессоре Dimensity 8300. Также здесь будет оперативная память LPDDR5x и хранилище типа UFS 4.0 объёмом 256 ГБ.

Процессор обладает четырьмя ядрами Arm Cortex-A715, таким же количеством Arm Cortex-A510 и графическим процессором Arm Mali-G615 MC6. В одноядерных тестах Geekbench результат составил примерно 1400 баллов, в многоядерных — 4200 баллов.

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Постер показывает среднюю частоту в 59,1 кадров/с в одной из ролевых игр с открытым миром на максимальных настройках и при отключённом размытии в движении. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 10 200 мА·ч, поддерживающего мощность зарядки 45 Вт. В режиме ожидания этого должно хватить на почти 80 дней работы.


Ранее сообщалось, что здесь будет экран размером 12,7 дюйма с разрешением 2.9K. Установлена программная оболочка Lenovo ZUI 16. Имеются четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos. Сзади на корпус магнитами закрепляется стилус. На обратной стороне находится камера и вспышка.

#lenovo #планшеты
Источник: gizmochina.com
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Lenovo официально подтверждает наличие Dimensity 8300 и UFS 4.0 хранилища в Xiaoxin Pad Pro 12.7
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