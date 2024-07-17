Устройство оснащено 11,5-дюймовым дисплеем, 8 динамиками JBL и поддерживает Dolby Atmos. Планшет работает на процессоре MediaTek Helio G99, имеет 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 8 600 мАч. Стоимость начинается от 22 999 рупий.

В прошлом месяце компания Lenovo представила планшет Tab Plus на мировых рынках. Теперь бренд привез это же устройство в Индию, сообщает Gizmochina. Индийский вариант планшета обладает теми же характеристиками, что и его глобальный аналог.

Lenovo Tab Plus оснащен 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит. Что касается звука, он имеет 8 динамиков, состоящих из четырех высокочастотных динамиков и четырех сабвуферов с питанием от JBL мощностью 26 Вт. Также имеется поддержка Dolby Atmos. Это обеспечивает захватывающий развлекательный опыт с плавными яркими визуальными эффектами и мощным звуком. Стоит отметить, что планшет оснащен встроенной подставкой на задней панели. На задней панели расположена 8-мегапиксельная основная камера. Планшет совместим со стилусом и клавиатурой.

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источник изображения: GizmochinaLenovo Tab Plus использует процессор MediaTek Helio G99. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и может быть доступен в двух вариантах памяти на 128 ГБ или 256 ГБ. Также есть слот для карт памяти microSD для дополнительного расширения памяти. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Утверждается, что устройство полностью заряжается за 90 минут. Что касается программного обеспечения, планшет работает на ОС Android 14 и будет поддерживать два обновления ОС и четыре года исправлений безопасности. Варианты подключения устройства включают порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и Bluetooth 5.3. Стоимость Lenovo Tab Plus начинается от 22 999 рупий (около 24 000 рублей) .