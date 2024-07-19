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ddr22
Утечка информации о Pixel 9 указывает на значительные обновления датчиков камеры
Согласно утечке, основная модель Pixel 9 получит обновленный ультраширокий объектив Sony IMX858.

Новая утечка информации о смартфонах Pixel 9 от Google предоставила интересные детали об улучшениях в камере этих устройств, а также подтверждает поддержку записи видео в разрешении 8K. Ожидается, что новая серия Pixel 9 привнесет значительные аппаратные обновления и другие улучшения в камеру смартфоны. 

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Одним из важных обновлений будет улучшенный ультраширокий объектив в базовой модели Pixel 9. Ранее использовался датчик Sony IMX386, который будет заменен на новый Sony IMX858. Улучшенный объектив позволит делать более качественные снимки в различных условиях освещения. Кроме того, Pixel 9 также получит фронтальную камеру с автофокусом, которая ранее была доступна только для Pixel 8 Pro. Это обновление позволит сделать более четкие и определенные селфи, устраняя проблемы с фиксированным фокусом.


Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL также получат новый сенсор Sony IMX858 для фронтальной, телефото и ультраширокоугольной камеры. Благодаря большим датчикам камеры на передней панели устройств, снимки высокого разрешения будут содержать больше деталей. Кроме того, Pixel 9 Pro будет иметь большие датчики камеры, которые обычно используются только в тыловых камерах, что позволит сделать более качественные фотографии смартфоном.

Еще одно важное обновление касается серии Pixel 9 Fold. В ультраширокой камере Pixel 9 Pro Fold будет использоваться новый сенсор Samsung 3LU, а фронтальная камера будет оснащена Samsung 3K1. Эти изменения связаны с уменьшением толщины складного смартфона, который стал тоньше на 2 мм по сравнению с оригинальной версией.

Кроме аппаратных обновлений камеры, Pixel 9 будет поддерживать запись видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Это позволит значительно улучшить детализацию и четкость видео с высоким разрешением.

#pixel 9
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