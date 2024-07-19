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Эмулятор для PlayStation 4 под названием ShadPS4 готовится к запуску популярных игр
Эмулятор ShadPS4 предлагает запускать игры на консоли ROG Ally

В сервисе YouTube на этой неделе были опубликованы два видеоролика, демонстрирующие работу версии эмулятора ShadPS4 0.1.1. Пока он находится на этапе разработки и ещё недоступен для скачивания.

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В настоящее время этот эмулятор способен загружать игру Dark Souls Remastered, открывать меню создания персонажа и демонстрировать начальный видеоролик. Это говорит о том, что разработка находится в самом разгаре и в будущем появится возможность наконец поиграть.


ShadPS4 принесёт на портативную консоль игры под PlayStation 4. На этой неделе было опубликовано видео, где демонстрировалась работа восьми игр на ROG Ally в режиме Turbo.


Игра Bloodborne пока не загружается, зато менее требовательные к системным ресурсам игры, такие как Sonic Mania и Undertale, уже выглядят неплохо, особенно с учётом раннего этапа разработки.


В настоящее время разрабатывается более одного эмулятора для PlayStation 4, но быстрый прогресс привлекает внимание именно к ShadPS4. Версия 0.1.0 сейчас доступна для бесплатного скачивания.

#playstation
Источник: wccftech.com
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