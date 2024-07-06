Эмулятор shadPS4 открывает новые горизонты, приближая мечту геймеров об эксклюзивах PlayStation на ПК

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Новый эмулятор PlayStation 4 под названием shadPS4 достиг значительного прогресса в запуске популярной игры Bloodborne на персональных компьютерах. Это первый случай, когда эмулятор PS4 смог загрузить данную игру на ПК.



Ключевые моменты:



• ShadPS4 версии 0.1.1 способен загрузить Bloodborne и показать экран создания персонажа.

• Игра пока не играбельна из-за проблем с цветом и визуальных артефактов.

• ShadPS4 - единственный из семи существующих эмуляторов PS4, достигший такого результата.



Несмотря на значительный прогресс, разработчики предупреждают, что полноценный запуск Bloodborne на ПК может занять несколько лет. Тем не менее, этот шаг считается важным достижением в области эмуляции игр PlayStation 4 на персональных компьютерах.



Команда shadPS4 продолжает работу над улучшением эмулятора. Ожидается, что в будущем это может привести к возможности играть в эксклюзивы PlayStation на ПК без официального портирования от Sony.