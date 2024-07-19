Asus предлагает новый моноблочный компьютер

Индийское подразделение компании Asus 19 июля начнёт продажи компьютера «Всё в одном» M3702 для дома и офиса. Новая модель работает на процессоре AMD Ryzen со встроенной графикой.

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Устройство оснащено экраном с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD. Оно имеет антибликовое покрытие и широкие углы обзора, а соотношение экрана к корпусу составляет 91%. Поддерживается полное покрытие цветового диапазона sRGB, а также имеется сертификат TÜV Rheinland для снижения нагрузки на глаза. За звук отвечают встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos и встроенные микрофоны с двойным шумоподавлением.

В качестве процессора используется AMD Ryzen 5 7520U с четырьмя вычислительными ядрами на архитектуре Zen 2 и поддержкой восьми потоков команд. Максимальная тактовая частота составляет 4,1 ГГц. Встроенная графика — Radeon 610M на архитектуре RDNA2, что позволяет играть в относительно лёгкие игры. Устройство оснащено накопителем NVMe PCIe 3.0 объёмом 1 ТБ и 16 ГБ памяти LPDDR5. Компьютер работает на системе Windows 11.

В числе портов имеются кардридер 2-в-1 для SD и MMC карт, порт питания, RJ45 Gigabit Ethernet, выход HDMI 1.4, вход HDMI 1.4, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 2.0 Type-A и один USB 3.2 Gen 1 Type-C. Также присутствует веб-камера с шторкой конфиденциальности.

В ряде других стран этот компьютер уже доступен для приобретения.