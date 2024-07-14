На данный момент его цена примерна равна топовой версии отечественной Lada Vesta.

Российский автомобильный рынок продолжает расширяться, и теперь в него входит новый бюджетный кроссовер - Kia KX1. Этот автомобиль уже доступен в нескольких городах страны и привлекает внимание своим уникальным сочетанием современных технологий, комфорта и доступной цены.

Под капотом Kia KX1 скрывается 1,4-литровый атмосферный двигатель, который выдаёт 100 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая плавное и комфортное переключение. Kia KX1 построен на платформе модели Kia Rio, но с укороченной колёсной базой (2 580 мм) и общей длиной 4 140 мм, что делает его более компактным и манëвренным, идеально подходящим для городских условий. Для сравнения, Kia Rio X-Line имеет длину 4 240 мм. Kia KX1 оснащён передним приводом и полузависимой задней подвеской, что обеспечивает хорошую управляемость и комфорт при движении по городским дорогам и лёгкому бездорожью.

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Одной из главных особенностей Kia KX1 является его богатое оснащение. Уже в стандартной комплектации автомобиля предусмотрены следующие функции: задняя камера, датчики парковки, ABS, датчик давления в шинах, система автоматического торможения и круиз-контроль. Также имеется регулировка руля в двух плоскостях и управление мультимедийным комплексом с руля, что делает управление автомобилем более удобным и безопасным.

Кроме того, Kia KX1 оснащён мультимедиа-системой с тачскрином, которая гармонично вписана в переднюю панель, что придаёт интерьеру современный и стильный вид. Боковые дефлекторы обдува выполнены в круглой форме, что добавляет автомобилю индивидуальности. Отделка интерьера выполнена из качественных материалов с пластиковыми вставками под алюминий, что создает ощущение премиальности.

Стоимость Kia KX1 начинается от 2,2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов на российском рынке. Несмотря на это, Kia KX1 предлагает богатый набор функций и технологий, которые обычно доступны только в более дорогих автомобилях.