Вслед за китайскими смартфонами Samsung собралась внедрить спутниковую связь

Компания Apple в прошлом году в аппаратах серии iPhone 14 предложила опцию экстренных вызовов через спутник. Предположительно, Google сделает то же самое в своих смартфонах Pixel. На китайских смартфонах разных производителей спутниковая связь встречается всё чаще, позволяя как вести текстовую переписку, так и звонить. Теперь на очереди ведущий производитель смартфонов, компания Samsung. Появились кое-какие намёки на то, что спутниковая связь появится в следующих флагманах Galaxy S25.

реклама

Впервые в аппаратах Apple спутниковая связь появилась ещё в 2022 году. От Samsung этого тоже ждали раньше, но Galaxy S23 и S24 обошлись без такой опции. Теперь сотрудники издания Android Authority проанализировали программный код предустановленных приложений Samsung. Указание на поддержку спутниковой связи найдено в приложениях Сообщения, Телефон и Emergency SOS. Последнее означает, что можно будет выполнять экстренные вызовы через спутник, звоня на службы спасения вне зоны действия сотовых сетей. В приложении Телефон такая связь будет работать, даже если обычная сотовая сеть также доступна. Что касается приложения Сообщения, это должна быть программа Google Messages, которая даст возможность принимать и отправлять тексты через спутник.

Возможно, вслед за флагманскими аппаратами Samsung внедрит эту возможность и в более доступные по цене смартфоны. Можно рассчитывать получить больше информации по этому вопросу после выпуска системы Android 15.