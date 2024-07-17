HP готовит «самый производительный компьютер с искусственным интеллектом в отрасли».

В ближайшее время относительно скромная по количеству процессоров мобильная серия AMD Ryzen AI 300 может начать разрастаться. Компания представила лишь два процессора на старте: 12-ядерный 24-поточный Ryzen AI 9 HX 370 с графикой Radeon 890M (16CU) и 10-ядерный 20-поточный Ryzen AI 9 365 с графикой Radeon 880M (12CU). Так, одной из новинок в серии может стать Ryzen AI 9 HX 375.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Недавно этот процессор был упомянут в обновлении утилиты CPU-Z, считалось, что это опечатка, но, похоже, нет. Компания HP готовит «самый производительный компьютер с искусственным интеллектом в отрасли с 55 TOPS производительности NPU» и это может компьютер как раз-таки на базе AMD Ryzen AI 9 HX 375, сообщает VideoCardz со ссылкой на пресс-релиз компании. Под компьютером подразумевается новый 14-дюймовый ноутбук HP OmniBook Ultra.

Таким образом, одним из потенциальных отличий AMD Ryzen AI 9 HX 375 от двух других процессоров серии может быть более производительный NPU. В HX 370 и 365 производительность NPU оценивается величиной 50 TOPS. Что интересно, строенный нейронный сопроцессор XDNA2 не модифицируется под конкретные модели процессоров, вероятно, HX 375 станет исключением, а дополнительные 5 TOPS могут получить за счёт разгона.