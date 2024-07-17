Появилась информация о процессорах Intel 2025 и 2026 годов

Компания Intel ещё только собирается выпустить процессоры Arrow Lake и Lunar Lake, но уже появляется информация о том, что будет после них. В частности, речь идёт о процессорах Panther Lake, которые мы увидим не раньше конца следующего года. Блогер под ником Jaykihn может иметь доступ к образцам будущих чипов Intel и связанной с ними документации. По его словам, ведётся подготовка трёх конфигураций процессоров Panther Lake.

Одной из этих конфигураций является Panther Lake-U с четырьмя высокопроизводительными ядрами, четырьмя экономичными и четырьмя графическими кластерами Xe. TDP у них будет составлять 15 Вт, что соответствует нынешним процессорам для тонких и лёгких ноутбуков.

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Чипы Panther Lake-H получат четыре мощных ядра, до восьми экономичных, четыре со сверхнизким энергопотреблением и четыре графических кластера Xe. Здесь мощность вырастет до 25 Вт, и ноутбуки на них будут более производительными.

Ещё сильнее окажутся процессоры Panther Lake-H с четырьмя высокопроизводительными ядрами, восемью экономичными и четырьмя со сверхнизким энергопотреблением, а число графических кластеров Xe будет достигать 12. Мощность у них также будет 25 Вт.

Процессоры Panther Lake-U ожидаются в последнем квартале следующего года, а Panther Lake-H — в первом квартале 2026 года.