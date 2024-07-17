Процессоры Intel нового поколения могут получить повышенную максимальную температуру

В Twitter появилась информация, согласно которой компания Intel собирается поднять максимальную температуру (TJ Max) в своих будущих процессорах. Это относится к линейкам процессоров Arrow Lake и Panther Lake, где максимальная температура начнёт составлять 105 °C. В процессорах Lunar Lake это значение сохранится на уровне 100 °C.

TJ Max представляет собой максимальную температуру безопасной работы процессоров до включения защитных механизмов. При достижении этой температуры производительность снижается вместе с потреблением энергии.

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Соответственно, новые процессоры смогут стабильно работать даже при более высокой температуре. С другой стороны, более высокий нагрев процессора вряд ли можно назвать хорошей новостью.

Неизвестно, означает ли повышение TJ Max возможность применения менее мощных систем охлаждения. Вряд ли стоит так поступать, поскольку постоянная работа при температуре 105 °C вряд ли полезна для процессора.

Также были названы невероятные характеристики процессоров Panther Lake-H, Panther Lake-U и Panther Lake-P. В Panther Lake-U для сверхтонких ноутбуков будет четыре производительных ядра P и четыре экономичных LP плюс три графических ядра Xe3. Высокопроизводительные процессоры PTL-H получат по четыре ядра P, восемь E, четыре LP и четыре Xe3. PTL-P предложат до 12 Xe3 ядер.