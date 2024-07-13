Сертификации раскрывают размеры устройства и поддерживаемую связь.

Начинают появляться новые детали о грядущей серии Google Pixel 9. Ранее в сети появились реальные изображения, демонстрирующие дизайн устройств. Теперь же серия Pixel 9 получила сертификацию FCC и сертификацию REL в Канаде, что позволяет узнать больше о технических характеристиках смартфонов.

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Сертификация FCC также раскрывает размеры стандартного Google Pixel 9 (GUR25), который будет иметь габариты 152,8 мм x 72 мм. Сравнивая с предшественником, Pixel 8, размеры которого составляют 150,5 мм x 70,8 мм, можно увидеть, что Pixel 9 будет немного больше. Google известен своим умением создавать компактные смартфоны, однако они не настолько миниатюрны, как некоторые модели Samsung в линейке S, например, S24.

Также согласно последней информации, Pixel 9 и Pixel 9 Pro имеют аппаратные версии, идентифицированные как GUR25 и GEC77 соответственно. Недавно выданные сертификаты подтверждают, что Pixel 9 Pro (GEC77), Pixel 9 Pro XL (GZC4K) и Pixel 9 Pro Fold (GGH2X) имеют широкий спектр беспроводных соединений, включая Bluetooth, Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, UWB, NFC, 5G и потоковая радиосвязь.

В этом году Google планирует выпустить две модели Pro — Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL — в честь празднования трехлетней годовщины с момента появления первого смартфона Pro серии Pixel 6 в 2021 году. Это подтверждает тот факт, что компания продолжает развивать линию Pro, предлагая ещё больше возможностей и инноваций.