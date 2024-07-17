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Hyundai готовит электрический внедорожник с тремя рядами сидений на основе концепта Hyundai Seven
Потенциальный внедорожник Hyundai Ioniq 9 будет противостоять Kia EV9 с более консервативным дизайном

Автопроизводитель Hyundai объявил об анонсе в этом году нового электрического внедорожника. Информации о нём почти нет, но сказано о трёх рядах сидений. Скорее всего, речь идёт о серийном производстве концепта Hyundai Seven, который представили ещё в конце 2021 года. Этот концепт демонстрировал салон с изогнутыми сиденьями или вращающимися креслами, но серийная версия может быть не такой футуристичной. Этот внедорожник должен прийти на смену модели Palisade с двигателем внутреннего сгорания.

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Он сможет вмещать семь или восемь пассажиров. Автомобиль будет построен на платформе E-GMP Hyundai, лежащей также в основе хэтчбека Ioniq 5 и родственного Kia EV6, внедорожника Kia EV9 и меньшего Kia EV3. EV9 предлагается в стандартной версии с аккумулятором 76,1 кВт⋅ч и задним двигателем мощностью 215 л.с. и в более мощном варианте с аккумулятором 99,8 кВт⋅ч, который даёт запас хода до 482 км. Есть версия с двумя двигателями мощностью 379 л.с. и полным приводом.

Возможно, Ioniq 7 будет переименован в Ioniq 9. Первые снимки говорят о более сдержанном дизайне по сравнению с моделью EV9 снаружи и насыщенным технологиями. Не исключено, что автомобиль будет продемонстрирован на автошоу в Лос-Анджелесе в конце осени.

#электромобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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