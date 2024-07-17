Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Gartner: мировые расходы на IT в этом году увеличатся на 7,5%
На интернет-технологии по итогам года потратят $5,26 трлн

Согласно отчёту аналитической компании Gartner, по итогам нынешнего года мировые расходы на IT составят $5,26 трлн. Это означает рост на 7,5% по сравнению с показателем прошлого года. Несмотря на рост, результат хуже предыдущего прогноза, который говорил о росте в 8%.

реклама

Рассматриваются следующие категории расходов: дата-центры, устройства, программное обеспечение, интернет-услуги, связь и общие расходы на IT. Медленнее всего будут расти расходы на связь, всего на 3%. Расходы на дата-центры вырастут на 24,1%, на программное обеспечение — на 12,6%, что является лучшими показателями.

В первую очередь причиной этого роста является искусственный интеллект. Необходимая для его работы вычислительная мощь заставляет компании увеличивать расходы на центры обработки данных. Amazon в последние месяцы сообщила о начале масштабных инвестиций в AWS в Испании и Германии. Тем же самым собираются заняться Microsoft и Oracle.

Компании из разных сфер деятельности платят таким компаниям, как OpenAI и Amazon, за использование их инструментов искусственного интеллекта на своих сайтах и платформах. В ближайшее время здесь также ожидается рост расходов.

Рост на IT-сервисы по итогам года должен составить 7,1%. Прошлый прогноз говорил о росте в 9,7%.

#интернет
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Установлен новый рекорд передачи данных на уровне 402 Тбит/с
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
NATO готовится перенаправлять трафик с подводных кабелей интернета на спутники
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
8
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
9
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
6
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
2
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
6
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
9
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
В США планируют начать развертывание новой системы ПВО со снарядами, летящими со скоростью 9000 км/ч
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
2
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
+
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
10

Популярные статьи

9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
23
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
19
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
45
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
29
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
41

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
12:37
Ну, мало ли что считает президент польши. Этот субьект год назад с зелей в засос целовался, потом хохлов и ихнее зерно послал куда подальше. Это "петрушка" на американской руке, а это даже хуже марион...
Президент Польши считает, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО
Вячеслав Безруков
12:35
В общем если нужна красивая картинка в играх на большущем мониторе то это в 150 - 200 тыс, а если просто играть то можно уложиться в 65 -80 тысяч. Я лично уложился в 20 тысяч но у меня б/у запчасти и ...
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Вячеслав Глушков
12:34
Мдя...это как если бы у роллс-ройса дребезжал передняя панель)
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 дребезжит — компания предлагает использовать скотч или вернуть деньги
Эдуард Кузнецов
12:34
Скучаешь по временам когда было наоборот?) Ну в обозримом будущем ничего не поменяется. Смирись, успокойся и вернись в своё стадо интелешников и не лезь с бестолковыми коментариями.
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
Герман Алексеев
12:33
Не надо путать теплое с мягким) Лучший в своем болоте и лучший в целом - это разные вещи же.
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Alex_Smile
12:33
Ещё с 2011 года после выхода "Проклятие Серого Слонёнка" Паши Кинамана движуха началась.
Ретро-гейминг - почему старые консоли снова в моде
Вячеслав Безруков
12:30
Сборка за эту сумму неплохая, просто есть люди которые хотят выжать максимум из каждого потраченного рубля, а есть те которым нужно 100 кадров во всех играх, и есть те которым все равно на картинку ли...
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Dzhereli
12:29
Мало кого интересует что ты гей. Обработать данные миллионов человек без стоп крана как бы на уровне фантастики.. Небось еще камеру заклеиваешь а то вдруг подсматривают.
Разработчиков «Антивируса Касперского» заставили полностью свернуть бизнес в США
OgoGoLog
12:28
Смешно слушать про "плохие" санкции, от человека, который первым начал кидаться этими санкциями в Китай.
Дональд Трамп раскритиковал американскую политику санкций
Grotlon
12:26
Medusa вполне может оказаться очередным APU (мобильным чипом), судя по названию. И вряд ли AMD будет удваивать число ядер в десктопных процессорах, а вот что-то типа 8+16 (Zen6 + Zen6c) вполне возможн...
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем