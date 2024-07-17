На интернет-технологии по итогам года потратят $5,26 трлн

Согласно отчёту аналитической компании Gartner, по итогам нынешнего года мировые расходы на IT составят $5,26 трлн. Это означает рост на 7,5% по сравнению с показателем прошлого года. Несмотря на рост, результат хуже предыдущего прогноза, который говорил о росте в 8%.

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Рассматриваются следующие категории расходов: дата-центры, устройства, программное обеспечение, интернет-услуги, связь и общие расходы на IT. Медленнее всего будут расти расходы на связь, всего на 3%. Расходы на дата-центры вырастут на 24,1%, на программное обеспечение — на 12,6%, что является лучшими показателями.

В первую очередь причиной этого роста является искусственный интеллект. Необходимая для его работы вычислительная мощь заставляет компании увеличивать расходы на центры обработки данных. Amazon в последние месяцы сообщила о начале масштабных инвестиций в AWS в Испании и Германии. Тем же самым собираются заняться Microsoft и Oracle.

Компании из разных сфер деятельности платят таким компаниям, как OpenAI и Amazon, за использование их инструментов искусственного интеллекта на своих сайтах и платформах. В ближайшее время здесь также ожидается рост расходов.

Рост на IT-сервисы по итогам года должен составить 7,1%. Прошлый прогноз говорил о росте в 9,7%.