Производители электромобилей сейчас делают все возможное, чтобы снизить производственные затраты. Это влияет на цену ремонта — он будет дороже примерно на 30%.

С 2027 года производство электромобилей станет дешевле, чем машин с двигателями внутреннего сгорания, прогнозирует консалтинговая фирма Gartner. Но у компании плохие новости для всех, у кого ломается электромобиль. Стоимость ремонта электрокара значительно увеличивается.

Сборка нового автомобиля. Изображение: EPA

По данным Gartner, ремонт электромобиля (двигателя и кузова) увеличится примерно на 30%. Таким образом, попавшие в серьезную аварию машины будут просто утилизировать, поскольку ремонт может стоить дороже, чем реальная стоимость нового автомобиля.

Дорогостоящий ремонт также приводит к росту страховых взносов. В будущем страховые компании могут чаще отказываться страховать некоторые модели транспортных средств. По мнению Gartner, производителям следует уделять больше внимания улучшению ремонтопригодности, а не попыткам как можно быстрее снизить производственные затраты.

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По оценкам Gartner, доля рынка электромобилей продолжит расти в текущем году. По оценкам компании, в этом году будет продано около 18,4 млн электромобилей, в 2025 году — около 20,6 млн. С точки зрения предпринимательства автопроизводители вступают в новую эру – от «фазы золотой лихорадки» к фазе «выживания наиболее приспособленных».

Многие молодые стартапы не смогут осуществить этот переход. Gartner ожидает, что около 15% основанных за последние 10 лет компаний, производящих электромобили, будут проданы крупным автогигантам или обанкротятся.