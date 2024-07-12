В этом году будут представлены новые модели Audi A6 e-tron и Q5

Компания Audi в последнее время предлагала лишь малозначительные обновления своих автомобилей. Зато до конца этого года и в следующем году она собирается представить свыше 20 новинок. В частности, речь идёт о серии A5 с минималистичным дизайном.

реклама

На изображении можно увидеть элегантную световую полосу по всей ширине задней части автомобиля. Речь может идти о фарах второго поколения с цифровыми панелями OLED. В версии Q6 e-tron такие фонари могут взаимодействовать с участниками дорожного движения, предупреждая их об авариях или пробках.

Речь может идти об универсале или внедорожнике. В нынешней линейке A5 предлагаются купе, кабриолет и спортбэк, а наименование будущих моделей изменилось. Двигатели внутреннего сгорания будут предлагаться в версиях A5 спортбэк, A5 универсале, возможно, купе и кабриолете; также будут доступны спортивные модели S. Модели A4 будут полностью электрическими, в следующем поколении конкурируя с Tesla Model 3.

Мировая премьера автомобилей серии Audi A5 состоится 16 июля, принеся новое поколение двигателей внутреннего сгорания с повышенной эффективностью за счёт частично электрического привода. В ближайшие месяцы будут представлены также новые Q5 и A6 e-tron. A6 e-tron станет первым электромобилем Audi с кузовами спортбэк и Avant (универсал).

Среди высокопроизводительных моделей будут представлены RS 6, а самая продаваемая в США модель Q5 осенью выйдет в третьей версии как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и в электрическом варианте.