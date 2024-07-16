Honor предложит дисплей в стиле новых iPad Pro

Недавно китайский производитель Honor представил складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs 3, а теперь работает над аппаратами линейки Magic 7. Согласно последней информации, в этих устройствах будет предложен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. В Twitter инсайдер под ником @RODENT950 рассказал дополнительные сведения об этих устройствах.

Например, здесь ожидается наличие трёх задних камер. Основная камера получит сенсор Omnivision OV50K с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольную камеру с сенсором Omnivision 50H с таким же разрешением и сенсор Samsung ISOCELL HP3 с разрешением 200 Мп, который может использоваться в составе телеобъектива.

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Здесь будет применяться процессор последнего поколения Snapdragon 8 Gen 4, который анонсируют в октябре. Информация об экранах может оказаться неточной, но ожидается применение Tandem OLED. Apple вовсе не первая использовала данную технологию в последнем поколении iPad Pro. Она же ещё раньше применялась в смартфоне Honor Magic 6 RSR.

Подобные экраны предлагают более высокий уровень яркости и у них выше долговечность по сравнению с обычными панелями OLED. Правда, и производство обходится дороже, в результате чего дорожают устройства на их основе.

Появление новых аппаратов ожидается в декабре. Смартфоны Honor Magic 6 были выпущены в Китае в нынешнем январе.