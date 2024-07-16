Новая модель Tesla способна проехать 584 км

Компания Tesla без лишней шумихи представила заднеприводную модель Model 3 Long Range, которая является рекордсменом по запасу хода среди всех Model 3. Стоимость этого электромобиля составляет $42490, что на $5000 дешевле по сравнению с полноприводной версией и лишь на $3500 дороже базового варианта Model 3 RWD.

реклама

Запас хода этой модели оценили в 584 км при максимальной скорости 201 км/ч и разгоне до 100 км/ч за 4,9 с.

Tesla старается максимально проявить себя на рынке седанов, где мощными конкурентами являются автомобили Hyundai Ioniq 5 ($37500) и BMW i4 ($52200). Усовершенствования Model 3 не спасли её от падения продаж, и американский производитель старается изменить это.

Даже при выборе опций, таких как Ultra Red Paint ($2000) и Autopilot ($8000), новый автомобиль будет дешевле модели BMW i4 eDrive35. Если поставить колёса Nova размером 19 дюймов за $1000, то запас хода сокращается до 518 км.

Tesla в настоящее время всё чаще предлагает обновлённые модели, поскольку возраст ранее выпущенных уже достаточно солидный. Например, Model S существует на протяжении 12 лет, по большей части оставаясь неизменной. Model 3 и Model Y являются наиболее важными предложениями в плане финансовых результатов, поэтому внимание к ним особое.