Анонс данной модели был запланирован на первую половину 2025 года

Согласно имеющимся на просторах интернета снимкам, фотошпионам удалось заснять салон обновленной версии кроссовера компании миллиардера Илона Маска - Tesla Model Y. Они смогли запечатлеть не только интерьер, но и 3D-модель электрокара на центральном экране медиасистемы. Презентация обновленной Model Y запланирована на следующий год.

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Из доступных изображений видно, что передняя часть кроссовера будет изменена в соответствии со стилем Model 3. Светотехника станет более тонкой, бампер будет пересмотрен. Ожидается, что задняя часть Model Y также претерпит изменения.







В отношении салона, на фотографиях видно измененную архитектуру передней панели, более крупный дисплей и новое рулевое колесо с кнопками на спицах. Похоже, что кроссовер, как и Model 3, будет лишен физических рычагов, включая селектор трансмиссии и подрулевые переключатели.

В начале июля появилась фотография тестового прототипа обновленной Model Y. На снимке видно, что электрокар плотно закрыт камуфляжем только спереди и сзади. Илон Маск утверждал, что модель не нуждается в значительном обновлении, однако, предполагается, что Tesla все же выпустит модернизированный кроссовер в начале 2025 года.





Вероятно, новая модель поможет улучшить положение компании на различных рынках, где в последние годы Tesla теряет позиции из-за сильных конкурентов из Поднебесной.