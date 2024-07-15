Появления следующего поколения планшетов Samsung может оставаться ждать 3 месяца

Известный техноблогер Макс Джамбор опубликовал сообщение в социальной сети Twitter, согласно которому линейка планшетов Samsung Galaxy Tab S10 будет представлена в октябре. Ранее он утверждал, что новые планшеты не будут анонсированы на прошедшем на прошлой неделе мероприятии Samsung Unpacked в Париже. В итоге так и случилось. Тогда были представлены такие устройства, как Watch 7, Watch Ultra, Galaxy Z Fold 6, серия Galaxy Buds 3, первое умное кольцо южнокорейского производителя, но не планшеты.

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Таким образом, дебюта Galaxy Tab S10 Plus и Tab S10 Ultra предстоит подождать как минимум до середины осени. Прежние слухи утверждали, что базовая модель Tab S10 будет работать на процессоре флагманского уровня MediaTek Dimensity 9300+, но официально это подтверждено не было. Уже появлялись изображения этих устройств, позволяющие ознакомиться с вероятным дизайном.