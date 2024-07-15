Xiaomi MIX Flip предложит 12 ГБ оперативной памяти

Компания Xiaomi собирается представить в этом месяце в Китае три новых мобильных устройства. Впервые для себя Xiaomi выпустит складной смартфон-раскладушку. Информация об этом устройстве уже неоднократно появлялась в интернете. В частности, оно было упомянуто на сайте сертификации NCC. Теперь появление в бенчмарке Geekbench 6 позволяет ознакомиться с некоторыми характеристиками устройства.

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Аппарат фигурирует под модельным номером 2405CPX3DC. Упоминается чип с кодовым именем ruyi, в состав которого входят два вычислительных ядра с частотой 2,27 ГГц и столько же с частотой 2,96 ГГц. Другие три ядра работают на частоте 3,15 ГГц, а самое мощное — на частоте 3,30 ГГц. Бенчмарк показывает объём оперативной памяти в 12 ГБ, могут быть и другие варианты. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 2087 и 6282 балла соответственно.

Из NCC стало известно о вертикальном расположении двух камер рядом с вспомогательным экраном сзади. Будет установлено два аккумулятора ёмкостью 1145 и 3595 мАч, а мощность быстрой зарядки составит 67 Вт. Разрешение основной камеры равно 50 Мп, имеется телеобъектив 60 Мп и оптика компании Leica. Смартфон будет предлагаться в белом, чёрном и фиолетовом цветовых вариантах. Максимальная конфигурация должна предложить 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 1 ТБ.

Можно рассчитывать на появление дополнительной информации в ближайшие недели, в том числе о дате анонса устройства.