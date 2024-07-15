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[Zero]
Xiaomi представила мини-принтер Mijia Pocket Photo Printer 1S для распечатки фото со смартфона
Устройство вышло не только недорогим, но и компактным

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайская корпорация Xiaomi презентовала мини-принтер под названием Mijia Pocket Photo Printer 1S, предназначенный для распечатки фотографий со смартфонов и других компактных мобильных устройств. Девайс уже можно приобрести в Китае за 399 юаней (примерно 60 американских долларов), а фотобумага ZINK для него предлагается по цене 99 юаней (15 долларов) за 50 листов. Сравнительно высокая ее стоимость объясняется тем, что принтер не использует чернила, а нагревает встроенные в бумагу цветные кристаллы в нужном для формирования конкретного изображения порядке и количестве.

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При помощи Mijia Pocket Photo Printer 1S пользователи смогут не только распечатывать фотографии, но и выбирать для них определенный стиль, редактировать их или добавлять водяные знаки. Также фотографии можно связывать с видео и аудио в приложении Mi Home, используя функцию «AR video photo». Мини-принтер будет предлагаться не только в Китае – он появится и на международном рынке, но с небольшой задержкой и по более высокой цене.

#xiaomi #принтеры #mijia #мини-принтеры
Источник: gizmochina.com
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