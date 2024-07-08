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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC начнёт выпуск 3-нм чипов MediaTek и Qualcomm в четвёртом квартале
Формально, это будет следующий квартал.

Обещанного троекратного увеличения объёмов выпуска 3-нм продукции TSMC, как ожидается, не хватит для удовлетворения спроса со стороны всех клиентов, поэтому они стараются заранее договориться с данным контрактным производителем чипов о персональных квотах. По информации Economic Daily News, в четвёртом квартале текущего года начнётся массовый выпуск 3-нм мобильных процессоров для MediaTek и Qualcomm.

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Источник изображения: MediaTek

В случае с тайваньским разработчиком MediaTek речь идёт о процессорах семейства Dimensity 9400, которые станут флагманскими в линейке этой компании. Американская Qualcomm пока не особо афиширует сроки выхода на рынок мобильных процессоров Snapdragon 8 Gen 4, но тайваньские источники считают, что они появятся в четвёртом квартале текущего года и тоже будут выпускаться по 3-нм технологии компанией TSMC.

По некоторым оценкам, переход на 3-нм техпроцесс в исполнении TSMC увеличит себестоимость процессоров Snapdragon 8 Gen 4 на 25-30 % относительно предшественников. Это скажется и на стоимости устройств, которые будут оснащаться данными процессорами. Как поясняют тайваньские СМИ, заказами на выпуск 3-нм продукции TSMC обеспечена вплоть до 2026 года, причём среди клиентов на этом направлении также упоминаются Apple, NVIDIA и AMD.

#литографическое производство #tsmc #qualcomm #mediatek
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