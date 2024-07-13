Double Dragon Revive выпустят на ПК и консолях

Любители видеоигр 1990-х годов и даже 80-х знакомы с серией игр Double Dragon для приставки Денди. Это были времена расцвета файтингов на игровых консолях, но потом их популярность заметно снизилась. В следующем году будет предпринята очередная попытка вернуть былую славу, поскольку будет выпущена новая игра, основанная на оригинале.

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Double Dragon Revive в настоящее время создаётся японским разработчиком и издателем Arc System Works. Права на Double Dragon были приобретены в 2015 году после банкротства первоначального разработчика Technōs. В 2023 году была выпущена игра Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons в мультяшном стиле. Игра следующего года будет иметь более реалистичный внешний вид.

В этом плане она напоминает недавно выпущенные игры Street Fighter. Персонажи получат обширный набор движений для противостояния злодеям. Разработчик утверждает, что здесь предстоит не просто быстро жать на кнопки, но и адаптироваться.





Новая игра появится на компьютерах в магазине Steam, PS4 и PS5, Xbox One и Series X/S.