Киберпанк становится ближе к реальности благодаря разработкам Neuralink

Илон Маск среди прочего является основателем компании Neuralink, которая занимается разработкой интерфейсов «мозг-компьютер». Перед этой компанией стоит амбициозная задача имплантировать чипы более чем у 1000 пациентов уже через два года. Об этом Маск сообщил в четверг в социальной сети Twitter, которая принадлежит ему же.

Подобные интерфейсы могут оказаться жизненно необходимыми для пациентов с некоторыми заболеваниями. Первым обладателем имплантата Neuralink стал Ноланд Арбо. Он был парализован ниже шеи, но после установки чипа смог работать с гаджетами и даже играть в видеоигры.

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Естественно, при создании настолько сложных технологий не обходится без неудач. В мае небольшой проводок в мозгу Арбо сместился. Несмотря на это, нынешнее состояние чипа в его организме описывается как очень стабильное.

Разработки Neuralink дают возможность людям управлять роботизированными конечностями при помощи мыслей, что означает очень быструю скорость отклика. Маск рассчитывает создать симбиотические отношения между людьми и искусственным интеллектом, надеясь ещё больше облегчить жизнь парализованным людям.