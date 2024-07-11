По словам Илона Маска, стартап стремится сделать так, что бы в будущем у клиентов была возможность без проблем обновлять свои устройства





Стартап Neuralink Corp., который специализируется на создании компьютеров для мозга, планирует внедрить свое устройство в нового пациента примерно через неделю, как было объявлено основателем Илоном Маском во время онлайн-трансляции в среду. Они надеются, что к концу года количество пациентов с имплантированными устройствами будет насчитывать "десятки".

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На дискуссии, транслируемой на социальной платформе Маска, миллиардер и некоторые ключевые сотрудники Neuralink обсудили текущие возможности устройства и его перспективы, включая лечение паралича и потери памяти. Они также обсудили шаги, которые будут предприняты для исключения проблем, возникших после первой операции у жителя Аризоны Ноланда Арбо.

"Долгосрочная цель компании - снизить риски, связанные с искусственным интеллектом, с помощью создания "более плотного симбиоза между человеческим и цифровым интеллектом", - заявил Маск.

В ближайший перспективе компания собирается помогать пациентам с повреждениями головного и спинного мозга, предоставляя им возможность управлять телефонами и компьютерами силой мысли. Для этого в череп имплантируется устройство, называемое телепатия, с круглым диском, к которому присоединены электродные нити, вставляемые в мозг.

В следующих операциях Neuralink внедрит ряд изменений, чтобы уменьшить проблему вытягивания электродных нитей из мозговой ткани. Эти изменения будут включать в себя ликвидацию "воздушного кармана", который способствовал вывиху нитей во время первой операции. Компания будет также стремиться встраивать нити точнее в складки мозга и размещать имплантат так, чтобы он соответствовал контуру черепа.

Во время видеопрезентации команда также обсудила перспективы для будущих моделей устройства. Маск заявил, что у пациентов с устаревшими моделями должна быть возможность обновиться до новых.