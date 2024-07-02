Операция по вживлению мозгового чипа второму пациенту компании Neuralink была отменена после того, как выяснилось, что он не подходит из-за проблем со здоровьем.

Компания Neuralink была вынуждена отказаться от планов по имплантации своего инновационного мозгового чипа очередному участнику исследования. Причиной послужили выявленные медицинские противопоказания, сделавшие невозможным продолжение эксперимента с этим пациентом.

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Всего неделю назад мир узнал о первом пациенте с имплантированным нейрочипом Neuralink, который поделился своим опытом в подкасте Джо Рогана. Однако, по данным надежных источников, компания приняла решение об отмене операции второму кандидату из-за обнаруженных проблем со здоровьем, несовместимых с участием в клинических испытаниях.

Издание Bloomberg сообщает, что у выбранного ранее претендента на вторую имплантацию нейроинтерфейса был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС). Это тяжелое заболевание, поражающее двигательные нейроны и приводящее к постепенному разрушению нервных клеток в головном и спинном мозге, что в конечном итоге ведет к летальному исходу.

Вследствие возникших, но не раскрытых публично медицинских осложнений, данный кандидат был признан неподходящим для продолжения эксперимента. На его место уже найдена замена - новый участник, операция которому запланирована в ближайшие недели. Официальных комментариев от Neuralink по поводу отмены процедуры и замены пациента пока не поступало.

Несмотря на эту временную заминку в ходе клинических испытаний, Neuralink уже может похвастаться значительным успехом в работе с первым пациентом. 29-летний Нолан Арбо, получивший имплантат, недавно поделился своим опытом в эфире шоу Джо Рогана. Он рассказал о поразительной способности управлять компьютерным курсором силой мысли. По словам Арбо, устройство считывает нейронные сигналы его мозга и преобразует их в движения курсора на экране.

Молодой доброволец с энтузиазмом отметил, что теперь может играть в компьютерные игры, используя лишь силу мысли. Он даже в шутку сравнил свои новые возможности с читерской программой "аимбот", поскольку скорость реакции курсора порой опережает его сознательные мысленные команды.