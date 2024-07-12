С 18 августа мероприятия Тесла перенесли на октябрь

Информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что автопроизводитель Tesla на два месяца отложил релиз роботакси. Презентацию ждали в августе, а теперь она запланирована на октябрь. В начале года Илон Маск говорил, что роботакси под вероятным названием Cybercab представят 8 августа.

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Теперь от дизайнеров Tesla требуется переработать автомобиль. На создание новых прототипов нужно определённое время. Официально Tesla эту информацию пока не подтверждает, но вскоре об этом может быть объявлено в Twitter.

Также в Tesla говорили, что ведётся работа над доступным электромобилем не дороже $25000. В апреле информационное агентство Reuters сообщило, что вместо этого компания занялась разработкой роботакси. В прошлом году Маск утверждал, что Tesla за $25000 сможет ездить автономно и работать как такси с автопилотом, принося доход владельцу. Таким образом, один автомобиль может быть как личным, так и такси.

Пока до появления на улицах городов роботакси Tesla наверняка далеко. Этот производитель умеет делать инновационные автомобили, но на это нужно время. В частности, на создание Cybertruck ушло около пяти лет.

Для роботакси важна технология автопилота. Полное самостоятельное вождение (FSD) становится более совершенным год от года, хотя не дотягивает по уровню развития до систем третьего уровня от Mercedes-Benz и BMW.