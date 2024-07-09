Новая Tesla Model Y может быть представлена в конце года или в начале следующего

Электромобиль Tesla Model Y является самым продаваемым в мире, хотя цена от $44990 выглядит не самой доступной для многих покупателей. За такие деньги предлагаются мощные характеристики, приличный запас хода и кузов в стиле кроссовера. За прошлый год было продано свыше 1,2 млн экземпляров этих автомобилей. Чтобы интерес не угасал, необходимо периодически выпускать обновления.

Прототип новой версии Model Y (кодовое название Juniper) заметили на территории США с покрытыми камуфляжем передней и задней частями. Из этого можно сделать вывод, что эти части будут обновлены. Есть предположение, что за основу возьмут стиль седана Model 3. Передняя часть кажется более стройной и обладающей массивными фарами. Сзади фонари могут быть в стиле Model 3 под кодовым именем Highland.

реклама

Илон Маск не так давно говорил, что обновлённый автомобиль в нынешнем году не появится. Между тем, предыдущие утечки данных говорили о том, что машина будет представлена до конца года. Не исключено, что анонс случится в этом году, а продажи начнутся уже в следующем. Один из источников, со ссылкой на бывших сотрудников Tesla, сообщил, что Model Y Juniper может появиться раньше запланированного для компенсации слабых продаж Model 3. В последнем покупателям не понравились физический селектор передач и расположение рычага указателя поворота.

Нынешний Model Y был представлен в 2020 году и обладает привычными элементами управления. Если обновление пойдёт по пути Model 3, автомобиль станет быстрее разгоняться, получит увеличенный запас хода и улучшенную версию Performance.