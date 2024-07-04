Tesla Cybertruck превратили в мини-ПК

Малоизвестный за пределами Китая производитель портативных компьютеров, компания Xyber XPC, анонсировала необычную модель. Это компьютер на основе процессора AMD Ryzen, стилизованный под электромобиль Tesla Cybertruck.

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Располагающаяся в Гонконге компания предлагает устройство на самых современных процессорах AMD Hawk Point с объёмом оперативной памяти до 64 ГБ. Этот компьютер демонстрировался на выставке Computex 2024 и теперь поступит в продажу. Здесь предлагается чип Ryzen 7 8845HS, память типа DDR5-5600 (SO-DIMM) и до 4 ТБ SSD.

Процессор является 8-ядерным на архитектуре Zen 4 с поддержкой 16 потоков команд. Тактовая частота у него достигает 5,1 ГГц, есть 24 МБ кэш-памяти (L2+L3). Значение TDP можно менять в диапазоне 35-54 Вт. За графику отвечает Radeon 780M iGPU с 12 вычислительными блоками RDNA 3 на частоте 2700 МГц.

Четыре двери и багажник этого мини-ПК открываются, есть светодиоды и скрытые разъёмы ввода-вывода и кнопка питания. Дата начала продаж и цены названы не были, но производство уже в разгаре. Скорее всего, компьютер будет продаваться как без компонентов, так и в собранном виде.