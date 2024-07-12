Honor Magic V3 поступит в продажу по всему миру

В пятницу китайский бренд Honor представил аппарат Magic Vs3 и вместе с ним складной смартфон Magic V3. Из двух моделей это более дорогостоящее предложение. Здесь вы получите характеристики флагманского уровня, которые даже превосходят характеристики представленного двумя днями ранее складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6. Аппарат приходит на смену прошлогодней модели Magic V2, которая считалась самым тонким горизонтально сворачивающимся смартфоном. На этот раз устройство стало ещё тоньше и легче.

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В сложенном состоянии толщина корпуса составляет 9,2 мм без выступа камеры, а в развёрнутом — 4,35 мм. Весит устройство всего 226 г. Такие параметры находятся на уровне многих классических смартфонов. Производитель говорит о самом тонком шарнире толщиной всего 2,84 мм, рассчитанном на полмиллиона циклов раскрытия и закрытия.

Сзади находится выступ камер октагональной формы. В состав кнопки питания входит ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. Рамка выполнена из сплава алюминия серии 7, а корпус имеет защиту уровня IPX8, что означает водонепроницаемость на глубине до 2,5 метров.

Основной экран обладает изогнутыми краями. Его диагональ составляет 6,43 дюйма, разрешение FHD+. Внутренний экран имеет размер 7,92 дюйма при разрешении 2344 x 2156 пикселей. В обоих случаях частота обновления 120 Гц, есть поддержка технологий Dolby Vision и HDR Vivid, а также стилуса. Пиковая яркость достигает 5000 нит.

Сзади расположены три камеры: основная 50 Мп с сенсором размером 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера 40 Мп и перископический телеобъектив 50 Мп с 100-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией. Разрешение передней камеры составляет 20 Мп. Режим портретной съёмки Harcourt появится на этом аппарате в августе.

Смартфон работает на премиальном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, а встроенного хранилища — 1 ТБ. Тонкий корпус не помешал разместить здесь систему рассеивания тепла из титана. Ёмкость аккумулятора составляет 5150 мАч, мощность проводной зарядки — 66 Вт, беспроводной — 50 Вт. Установлена программная оболочка MagicOS 8. Поддерживается двусторонняя спутниковая связь, имеется специальный чип для улучшения работы сети и чип безопасности.

Базовая модель устройства стоит 8999 юаней за конфигурацию 12/256 ГБ. 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят соответственно 9999 юаней и 10999 юаней. Доступны коричневый, белый, зелёный и чёрный цветовые варианты. Аппарат должен продаваться и за пределами Китая.