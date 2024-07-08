Компания Honor анонсировала выход нового складного смартфона Honor Magic V3, который получит интересный аксессуар для задней крышки. Подробности в новой статье. Смартфон, дата выхода, цвета.

Компания Honor готовится к выпуску своего нового складного смартфона - Honor Magic V3. Недавно руководство компании поделилось первыми деталями дизайна и особенностей новинки, в том числе рассказав об интересном аксессуаре для задней крышки устройства.

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Согласно опубликованной информации, новый складной смартфон Honor Magic V3 получит модульную камеру, расположенную в центральной части задней панели. Камера имеет круглую форму в центре и круглую периферию, обрамленную восьмиугольной рамкой.

Как продемонстрировал в своем видео генеральный директор Honor Terminal Co., Ltd. Чжао Мин, аксессуар для задней крышки смартфона связан с модулем камеры. В разложенном состоянии этот аксессуар можно использовать в качестве подставки для мобильного телефона. Однако, из видео не совсем понятно, является ли этот аксессуар частью чехла телефона или отдельным элементом.

Стоит отметить, что Honor Magic V3 будет доступен в четырех цветовых вариантах: Tundra Green, Qilian Snow, Velvet Black и Silk Road Dunhuang. Официальная презентация новинки состоится 12 июля.

"GloryMagicV3 — тонкий, легкий и мощный с точки зрения фотосъемки, времени автономной работы, связи, надежности и возможностей искусственного интеллекта, он оправдает все ваши ожидания и ожидания от моноблоков и телефонов со складным экраном! В закрытом состоянии это флагманский моноблок, который удобно лежит в руке. В разложенном виде с помощью специально разработанного кронштейна задней крышки вы можете пользоваться большим экраном в любое время и в любом месте. Я верю, что всем понравится!" – комментирует Чжао Мин.