Он обладает основным изогнутым дисплеем, перископической камерой с OIS и многим другим функциями.

На прошедшем мероприятии в Китае компания Honor представила свои новейшие складные смартфоны - Magic Vs 3 и Magic V3. Эти устройства являются преемниками прошлогодних моделей Magic Vs2 и Magic V2, и они привносят значительные улучшения в дизайн и характеристики. Данные смартфоны будут конкурировать в своей категории с такими моделями, как Galaxy Z Fold 6, OnePlus Open и OPPO Find N3. В этой статье подробно рассматривается модель Honor Magic Vs 3.

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Honor Magic Vs 3 отличается тонким и лёгким дизайном. В сложенном виде его толщина составляет всего 9,7 мм, а в открытом - 4,65 мм, что делает его невероятно тонким и похожим на обычный смартфон. Вес устройства составляет всего 229 граммов. На задней панели расположен выступающий прямоугольный модуль камер, выполненный в черном и серебристом цветах, что придаёт устройству двухцветный вид. Боковой сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Складной смартфон оснащён фирменным шарниром Luban Titanium.

Honor Magic Vs 3 оснащён изогнутым AMOLED-дисплеем с тонкой рамкой спереди размером 6,43 дюйма с разрешением 2376 x 1060 пикселей и пиковой яркостью 2500 нит. Внутри находится такая же панель размером 7,8 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей и пиковой яркостью до 1600 нит. Оба экрана имеют частоту обновления LTPO 120 Гц и японского HDR Vivid.

Что касается системных камер, Honor Magic Vs 3 оснащён тройной задней камерой. Она включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с поддержкой OIS, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный перископический блок с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. Основной и перископический объективы поддерживают OIS. На внешнем и внутреннем экранах расположены 16-мегапиксельные и 8-мегапиксельные камеры для селфи соответственно.

Honor Magic Vs 3 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Складной смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Также имеется чип RF Еnhancement и Security для стабильного подключения и защиты конфиденциальности соответственно. Устройство работает на MagicOS 8.0 и обладает такими функциями, как разделенный экран и многое другое.

Honor Magic Vs 3 предоставляется в цветах Velvet Black, Qilian Snow и Tundra Green. Складной смартфон стоит 6999 юаней (примерно 84 000 рублей) за вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 7699 юаней (примерно 92 500 рублей) и 8699 юаней (примерно 104 500 рублей) соответственно. Он поступит в продажу 19 июля.