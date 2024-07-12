Модели Pixel 9 могут подорожать по сравнению с аппаратами прошлого года

Согласно последней утечке информации, стали известны цены и конфигурации смартфонов серии Pixel 9 во Франции. Модели Pro и Pro Fold могут сохранить прежнюю стоимость, а вот стандартный Pixel 9 подорожает.

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Анонс смартфонов Google состоится в августе. В линейке Pixel 9 предлагается новая модель XL и складной аппарат этого производителя.

Утечек информации об этих устройствах до сих пор было немало, но ничего не говорилось о ценах. Теперь этот недостаток был устранён.

К сожалению, обычный Pixel подорожает на 100 евро. Скорее всего, цены во Франции будут относиться и к другим европейским странам, по крайней мере, в Евросоюзе. Остаётся наблюдать за тем, какие цены будут в других регионах, таких как США. В России аппараты Google Pixel официально не продаются.