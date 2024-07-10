У многих пользователей есть iPad или Macbook, содержащий секретный чип. Помимо процессоров, компания Apple с конца 2023 года устанавливает еще один чип, но он пока неактивен.

У многих Macbook, iPad и iMac, выпущенных Apple с конца 2023 года, есть кое-что общее: внутри каждого из устройств есть секретный чип. Он неактивен и может оставаться таковым некоторое время. Однако, если Apple активирует его в будущем, пользователи получат некоторые преимущества при использовании гаджетов.

Секретный чип скрыт в новых устройствах Apple. Изображение: VVVproduct/Shutterstock

Устройства Apple снабжены чипом Thread. Например, такой же элемент установлен в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — с той лишь разницей, что Apple не держит в секрете информацию о чипе. Тем не менее, портал The Verge обнаружил, что эти элементы есть в таких устройствах, как iPad Pro с чипом M4, iPad Air с чипом M2, а также в MacBook и iMac M3.

Thread — это сетевой протокол, разработанный, среди прочего, Apple. Помимо гиганта и лидера индустрии производителя iPhone, над ним также работали Google, Osram и Samsung. Целью было разработать технологию беспроводной сети с минимально возможным энергопотреблением. Умные гаджеты могут использовать Thread для быстрого обмена данными без большой нагрузки на аккумуляторы. Каждое устройство подключено как минимум к двум другим устройствам. Это создает ячеистую сеть, в которой все устройства могут взаимодействовать друг с другом.

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Apple не только официально использует чипы Thread в новых iPhone. Продукты Apple для умного дома, такие как Homepod, также поддерживают Thread с 2020 года. Они служат сетевым концентратором для всех остальных устройств, подключенных к сети. Можно управлять устройствами через приложение Apple Home. Новый стандарт умного дома Matter также основан на Thread, который призван облегчить в будущем возможность устройствам умного дома от разных производителей взаимодействовать друг с другом в сети.

Благодаря встроенным чипам Apple также смогла активировать эту функцию в упомянутых устройствах. iPad, Macbook и iMac могут служить сетевым концентратором для всех устройств умного дома в сети. Приложение Apple Home уже можно легко использовать на этих устройствах.



