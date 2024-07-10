Руководитель британской компании Google DeepMind (ранее DeepMind Technologies) шокировал общественность, заявив, что современные системы искусственного интеллекта (ИИ) не дотягивают до уровня смышлености обычной домашней кошки. Это неожиданное признание прозвучало в ходе дискуссии с экс-премьером Великобритании Тони Блэром на мероприятии "Future of Britain 2024", организованном Институтом глобальных изменений.
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Несмотря на то, что различные технологические корпорации активно продвигают ИИ в нашу повседневную жизнь, Демис Хассабис, возглавляющий Google DeepMind, развеял мифы о невероятных способностях существующих ИИ-моделей. По его словам, хотя современные алгоритмы демонстрируют впечатляющие результаты в создании текстов, изображений и музыки, они все еще значительно уступают в общем интеллекте даже домашним питомцам.
Хассабис подчеркнул, что основной фокус его команды направлен на разработку общего ИИ или как его ещё называют AGI, а не узкоспециализированного ИИ. Он отметил, что в отдельных областях, таких как игровые стратегии, искусственный интеллект уже превзошел человеческие возможности, однако до достижения универсального человеческого интеллекта еще очень далеко.
Несмотря на текущие ограничения, глава Google DeepMind уверен в большом потенциале искусственного интеллекта. Он сравнил его появление с такими эпохальными событиями, как промышленная революция или овладение огнем и электричеством. Хассабис предвидит, что ИИ станет катализатором научного прогресса в энергетике, материаловедении, медицине, климатологии и математике.
В настоящее время компания работает над амбициозным проектом "Астра", цель которого - разработка "универсального ИИ-ассистента". Этот агент должен выйти за рамки обычных чат-ботов, обладая способностью глубоко понимать контекст, окружение и предпочтения пользователя, что позволит ему стать незаменимым помощником в повседневной жизни.
Таким образом, несмотря на впечатляющие достижения в отдельных областях, путь к созданию по-настоящему разумного искусственного интеллекта остается длительным и полным вызовов. Однако эксперты уверены, что преодоление всех проблем и препятствий приведет к кардинальным изменениям в науке и обществе.