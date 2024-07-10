Независимо от нашего желания, искусственный интеллект активно внедряется в нашу жизнь. Однако, несмотря на все заявления технологических гигантов, глава отдела Google DeepMind считает, что текущие ИИ-модели уступают по интеллекту нашим домашним питомцам.

Руководитель британской компании Google DeepMind (ранее DeepMind Technologies) шокировал общественность, заявив, что современные системы искусственного интеллекта (ИИ) не дотягивают до уровня смышлености обычной домашней кошки. Это неожиданное признание прозвучало в ходе дискуссии с экс-премьером Великобритании Тони Блэром на мероприятии "Future of Britain 2024", организованном Институтом глобальных изменений.

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Несмотря на то, что различные технологические корпорации активно продвигают ИИ в нашу повседневную жизнь, Демис Хассабис, возглавляющий Google DeepMind, развеял мифы о невероятных способностях существующих ИИ-моделей. По его словам, хотя современные алгоритмы демонстрируют впечатляющие результаты в создании текстов, изображений и музыки, они все еще значительно уступают в общем интеллекте даже домашним питомцам.

Хассабис подчеркнул, что основной фокус его команды направлен на разработку общего ИИ или как его ещё называют AGI, а не узкоспециализированного ИИ. Он отметил, что в отдельных областях, таких как игровые стратегии, искусственный интеллект уже превзошел человеческие возможности, однако до достижения универсального человеческого интеллекта еще очень далеко.

Несмотря на текущие ограничения, глава Google DeepMind уверен в большом потенциале искусственного интеллекта. Он сравнил его появление с такими эпохальными событиями, как промышленная революция или овладение огнем и электричеством. Хассабис предвидит, что ИИ станет катализатором научного прогресса в энергетике, материаловедении, медицине, климатологии и математике.

В настоящее время компания работает над амбициозным проектом "Астра", цель которого - разработка "универсального ИИ-ассистента". Этот агент должен выйти за рамки обычных чат-ботов, обладая способностью глубоко понимать контекст, окружение и предпочтения пользователя, что позволит ему стать незаменимым помощником в повседневной жизни.

Таким образом, несмотря на впечатляющие достижения в отдельных областях, путь к созданию по-настоящему разумного искусственного интеллекта остается длительным и полным вызовов. Однако эксперты уверены, что преодоление всех проблем и препятствий приведет к кардинальным изменениям в науке и обществе.