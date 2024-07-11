В Redmi K70 Ultra обещана лучшая на Android производительность

Вслед за официальным анонсом смартфона Redmi K70 Ultra вице-президент по маркетингу Xiaomi в Китае и генеральный директор бренда Redmi сообщил дополнительные сведения об этом устройстве. По его словам, этот аппарат лидирует на Android по общей производительности. Результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu составляют 2 382 780 баллов, а также обещана высочайшая игровая производительность.

реклама

Redmi сотрудничала с MediaTek, чтобы раскрыть весь потенциал её процессора в этом аппарате. Это должно было дать возможность создать наиболее мощный вариант Dimensity 9300+.

Также было сказано о трёхмерной системе охлаждения с инновационным дизайном. Её выпуклая поверхность находится близко к процессору, что сокращает его температуру. Вогнутая часть системы охлаждения отвечает за уменьшение температуры экрана.

В результате аппарат в игре Genshin Impact способен выдавать 120 кадров/с и может даже одновременно обрабатывать две игры. Ещё у этого смартфона есть графический чип D1, разрешение экрана составляет 1.5K, частота 144 Гц, ёмкость аккумулятора 5500 мАч и мощность зарядки 120 Вт. Посередине корпуса находится металлическая рамка, а задняя поверхность покрыта стеклом.