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Redmi K70 Ultra получит уникальную систему охлаждения для быстрой работы
В Redmi K70 Ultra обещана лучшая на Android производительность

Вслед за официальным анонсом смартфона Redmi K70 Ultra вице-президент по маркетингу Xiaomi в Китае и генеральный директор бренда Redmi сообщил дополнительные сведения об этом устройстве. По его словам, этот аппарат лидирует на Android по общей производительности. Результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu составляют 2 382 780 баллов, а также обещана высочайшая игровая производительность.

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Redmi сотрудничала с MediaTek, чтобы раскрыть весь потенциал её процессора в этом аппарате. Это должно было дать возможность создать наиболее мощный вариант Dimensity 9300+.

Также было сказано о трёхмерной системе охлаждения с инновационным дизайном. Её выпуклая поверхность находится близко к процессору, что сокращает его температуру. Вогнутая часть системы охлаждения отвечает за уменьшение температуры экрана.

В результате аппарат в игре Genshin Impact способен выдавать 120 кадров/с и может даже одновременно обрабатывать две игры. Ещё у этого смартфона есть графический чип D1, разрешение экрана составляет 1.5K, частота 144 Гц, ёмкость аккумулятора 5500 мАч и мощность зарядки 120 Вт. Посередине корпуса находится металлическая рамка, а задняя поверхность покрыта стеклом.

#смартфоны #redmi
Источник: gizmochina.com
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ЧatoБoт
14:09
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14:09
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Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
14:08
Еще как пересажаешь.И сейчас активно чмырей либеральных на нары отправляют.и срока не детские.И не надо про Германию,как раз ты сейчас поклоняешься салорейху
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
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14:06
Всех не пересажают, наивный. Ну и в той же гитлеровской Германии не все поголовно нацистами были, не смотря на репрессивные законы того времени
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
]+[
14:06
И 2 ошибки в твоем комментарии! )))
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Nvidia Hater
14:05
Ты не то что не имеешь,ты оттуда.блевотный ципсеныш.тут бы ты давно уже в колонии был.неужели ты наивно думаешь что ты срок бы за свою писанину тут не получил
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
ЧatoБoт
14:05
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Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
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14:04
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Nvidia Hater
14:03
Так наркоман у тебя .ты укропское чмо и зелебоба твой презерватив
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
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