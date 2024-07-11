С апреля по июнь был продано 64,9 млн компьютеров

По данным аналитической компании IDC, во втором квартале года поставки компьютеров выросли на 3% в сравнении с этим же периодом прошлого года. В итоге было выпущено 64,9 млн экземпляров компьютеров. Рост наблюдается второй квартал подряд после семи кварталов падения.

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В Китае рост остаётся достаточно медленным. Если исключить его данные из статистики, мировой рост поставок превысил 5%.

Вице-президент группы IDC Worldwide Device Trackers Райан Рейт указывает, что в ближайшее время рынки технологий столкнутся с трудностями. В этом виновато в том числе насыщение. С другой стороны, два подряд квартала роста и шумиха вокруг искусственного интеллекта, а также цикл коммерческого обновления компьютеров, могут способствовать росту продаж.

Главными поставщиками стали компании Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer. Все они увеличили свои продажи, кроме Dell. У Apple рост составил 20,8%, у Acer 13,7%.

К традиционным компьютерам IDC относит настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции, но не планшеты и x86-серверы.