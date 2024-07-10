Корпорация Microsoft испытывает сложности в попытках убедить ведущих разработчиков программного обеспечения адаптировать свои продукты для нового поколения компьютеров, оснащенных специализированными блоками обработки нейронных сетей (NPU).

Стремясь привлечь всеобщее внимание к новому направлению в мире персональных компьютеров - «AI-PC» (ИИ-компьютерам), Microsoft столкнулась с неожиданными препятствиями. Все началось несколько месяцев, когда корпорация из Редмонда начала активно продвигать концепцию ИИ-компьютеров – устройств, оборудованных процессорами со встроенными NPU для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом. Однако после выпуска первой линейки таких устройств в июне, стало очевидно, что количество полезных ИИ-функций на новых устройствах крайне ограничено. Как выяснилось, многие крупные технологические компании предпочли воздержаться от участия в этом сомнительном проекте на начальном этапе, ссылаясь на незначительный объем целевого рынка.

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Новое исследование, опубликованное изданием Bloomberg, поднимает ключевой вопрос: в чем заключается принципиальное отличие ИИ-компьютера от обычного ПК, и насколько это важно для потребителей? Microsoft утверждает, что ИИ-компьютеры (пока представленные только в виде ноутбуков) способны запускать оптимизированные приложения и предоставлять доступ к уникальным функциям, недоступным на стандартных ПК. Однако на данный момент ассортимент таких приложений и функций крайне скуден, что создает замкнутый круг: разработчики не спешат создавать продукты для небольшого рынка, а рынок не растет из-за отсутствия привлекательных предложений.

По данным аналитической компании IDC, лишь 3% компьютеров, которые будут отгружены в 2024 году, соответствуют критериям Microsoft для ИИ-компьютеров. Эти требования включают наличие NPU с производительностью не менее 40 TOPS, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD-накопитель. На сегодняшний день единственные сертифицированные Microsoft устройства оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon X, хотя ожидается, что AMD и Intel присоединятся к списку позднее в этом году.

Отмененная функция Recall являлась эксклюзивной для Copilot+PC и позволяла искать любую информацию, ранее отображенную на вашем ПК. Источник: Microsoft

Несмотря на возникшие трудности, Microsoft и Qualcomm полны решимости продвигать концепцию ИИ-компьютеров. Qualcomm амбициозно заявила о намерении захватить до 50% рынка ноутбуков на базе Windows в течение пяти лет. Майкл Делл, глава Dell Technologies, также поддерживает эту идею, утверждая, что приобретение ИИ-компьютера сейчас – это инвестиция в будущее.

Однако нежелание таких гигантов, как Salesforce и Adobe, разрабатывать версии своих популярных приложений для архитектуры Arm может негативно сказаться на продажи новых компьютеров. Это означает, что в обозримом будущем разработка ИИ-функций может остаться лишь прерогативой самой Microsoft. Показательно, что даже собственная функция компании под названием Recall, эксклюзивная для компьютеров с Copilot+, была отложена на неопределенный срок из-за проблем с конфиденциальностью. Данный факт подчеркивает, насколько сложной задачей является создание привлекательных ИИ-приложений для массового потребителя.

Таким образом, Microsoft столкнулась с серьезными вызовами в попытках убедить как партнеров, так и потребителей в перспективности концепции ИИ-компьютеров. Успех этой инициативы будет зависеть от способности компании преодолеть текущие препятствия и продемонстрировать реальные преимущества новой технологии.