Примерно 30000 членов профсоюза требуют повышения зарплаты у Samsung

В понедельник началась трёхдневная забастовка сотрудников южнокорейской компании Samsung. Союз национальных работников Samsung Electronics (NSEU) хочет добиться годового роста зарплаты на 6,5% и процента от прибыли компании. Это первая забастовка в Samsung за 50 лет, но на производственном процессе она не сказывается.

Ещё NSEU хочет увеличить ежегодный отпуск на один день для членов профсоюза. Также в профсоюзе хотят добиться равенства в бонусной системе.

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Согласно последним прогнозам, операционная прибыль Samsung во втором квартале окажется в 15 раз больше, чем была год назад. Из этого следует, что деньги в компании есть, о чём её сотрудники тоже знают. В первом квартале рост прибыли Samsung составил 933%.

Большинство производств у компании автоматизированы, благодаря чему забастовка не сказывается на них. С другой стороны, ухудшение морального настроя скажется на работе компании не лучшим образом, поэтому она должна быть заинтересована прекратить забастовку как можно скорее.

По словам вице-президента NSEU Ли Хён-кук, если Samsung не предложит улучшенных условий, забастовка может оказаться не последней. Пока остаётся наблюдать, сумеют ли стороны договориться в ближайшие дни.